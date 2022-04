Atelier Français Langue Etrangère Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Atelier Français Langue Etrangère Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 15 avril 2022, Meudon. Atelier Français Langue Etrangère

Médiathèque de Meudon-la-Forêt, le vendredi 15 avril à 18:00

La Médiathèque vous propose un atelier pour perfectionner votre français. Discutez avec nos bibliothécaires et les autres participants de sujets variés pour développer votre français à l’oral !

Entrée sur inscription

Le français n’est pas votre langue maternelle ? Vous souhaitez vous améliorer ? Rendez-vous à la Médiathèque ! Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T18:00:00 2022-04-15T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Médiathèque de Meudon-la-Forêt Adresse Place Henry Wolf Ville Meudon lieuville Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Atelier Français Langue Etrangère Médiathèque de Meudon-la-Forêt 2022-04-15 was last modified: by Atelier Français Langue Etrangère Médiathèque de Meudon-la-Forêt Médiathèque de Meudon-la-Forêt 15 avril 2022 Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine