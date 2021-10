Paris Les Récollets Paris Atelier “Fragments de paysages d’Île-de-France” Les Récollets Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cet atelier proposera aux plus jeunes de construire des maquettes de maisons « typiques » de la région. Une fois terminées, les maquettes seront suspendues à un mobile interrogeant la notion du « bien vivre » en Île-de-France.

places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:00:00

