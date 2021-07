Castres Archéopole CERAC Castres, Tarn Atelier fouilles : deviens un vrai archéologue ! Archéopole CERAC Castres Catégories d’évènement: Castres

La fouille se déroule avec les outils de l’archéologue et selon les méthodes scientifiques : il faut faire preuve de patience et de minutie pour ne pas passer à côté du moindre objet archéologique ! Chaque objet est expliqué et replacé dans son contexte historique. Dans la peau d’un vrai archéologue, tu dois retrouver les objets cachés dans la fouille et découvrir quel site archéologique s’y cache ! Archéopole CERAC Domaine de Gourjade, 81100 Castres Castres Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

