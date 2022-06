Atelier « Fouilles curieuses » Jaujac Jaujac Catégories d’évènement: Ardèche

Jaujac

Atelier « Fouilles curieuses »

Domaine de Rochemure Maison du Parc, Domaine de Rochemure Parc naturel régional des monts d'Ardèche Jaujac Ardêche

2022-07-05 – 2022-08-30

Maison du Parc, Domaine de Rochemure Domaine de Rochemure

Jaujac

Ardêche Les fossiles vous dévoilent leurs secrets ! En compagnie de Bernard Riou, paléontogue (association Paléodécouvertes), participez à une visite guidée de l’exposition « Disparus ? »et atelier de fouilles reconstituées. Maison du Parc, Domaine de Rochemure Domaine de Rochemure Jaujac

