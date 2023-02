Atelier : Fouilles archéologiques, 16 février 2023, Le Havre .

Atelier : Fouilles archéologiques

100 Rue David d’Angers Le Havre Seine-Maritime

2023-02-16 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-16

Le Havre

Seine-Maritime

Comment connaître le mode de vie de nos ancêtres les hommes préhistoriques ? En faisant appel aux archéologues bien sûr !

L’équipe du Muséum transporte son chantier de fouille mobile à la Fabrique de Sanvic !

Adultes et enfants pourront ainsi tester leur patience et la délicatesse de leurs gestes afin de sortir du sol les vestiges du passé. Os, outils en silex et morceaux de poterie leur permettront ensuite d’émettre – avec l’aide des médiateurs du Muséum – des hypothèses sur l’histoire du site qu’ils viennent de fouiller.

Pour les enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’une adulte – Durée : 1h30 – Gratuit.

Réservation conseillée en ligne.

Comment connaître le mode de vie de nos ancêtres les hommes préhistoriques ? En faisant appel aux archéologues bien sûr !

L’équipe du Muséum transporte son chantier de fouille mobile à la Fabrique de Sanvic !

Adultes et enfants pourront ainsi tester leur patience et la délicatesse de leurs gestes afin de sortir du sol les vestiges du passé. Os, outils en silex et morceaux de poterie leur permettront ensuite d’émettre – avec l’aide des médiateurs du Muséum – des hypothèses sur l’histoire du site qu’ils viennent de fouiller.

Pour les enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’une adulte – Durée : 1h30 – Gratuit.

Réservation conseillée en ligne.

museum@lehavre.fr +33 2 35 44 38 40 https://www.museum-lehavre.fr/

Le Havre

dernière mise à jour : 2023-02-03 par