Atelier – Fouilles archéologiques Izernore Izernore Catégories d’évènement: Ain

Izernore

Atelier – Fouilles archéologiques Izernore, 13 juillet 2022, Izernore. Atelier – Fouilles archéologiques Place de l’Eglise Musée archéologique Izernore

2022-07-13 14:30:00 – 2022-07-13 Place de l’Eglise Musée archéologique

Izernore Ain Izernore EUR 2 2 Armés de truelles et de pinceaux, les enfants reproduisent les gestes de l’archéologue sur un chantier de fouilles fictives. contact@archeologie-izernore.com +33 4 74 49 20 42 http://www.archeologie-izernore.com/ Place de l’Eglise Musée archéologique Izernore

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Izernore Autres Lieu Izernore Adresse Place de l'Eglise Musée archéologique Ville Izernore lieuville Place de l'Eglise Musée archéologique Izernore Departement Ain

Izernore Izernore Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/izernore/

Atelier – Fouilles archéologiques Izernore 2022-07-13 was last modified: by Atelier – Fouilles archéologiques Izernore Izernore 13 juillet 2022 Ain Izernore

Izernore Ain