ATELIER : FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE – JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE

2022-06-19 – 2022-06-19 À vos truelles ! Les enfants s’initient aux techniques et aux méthodes de la fouille archéologique, sur un faux-site de la Grande Guerre. Dans la peau d’un archéologue, ils mettent au jour des objets liés à la Première Guerre mondiale, les relèvent, les identifient et retracent leur histoire. Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes de l’Archéologie, le Centre d’histoire du Mémorial 14-18 vous propose une programmation ludique, pour petits et grands, à partager entre amis ou en famille, sur les découvertes archéologiques du Nord-Pas-de-Calais. Partez en visite guidée à la découverte des collections archéologiques du Centre d’histoire ou des éléments mis au jour lors avant la construction de l’Anneau de la Mémoire. À vos truelles ! Plongez dans l’univers d’un archéologue en participant en famille à un atelier Fouille archéologique. Vous pouvez aussi laisser une trace de votre passage au Centre d’histoire, en participant à l’atelier Empreintes. Une occasion de créer une œuvre participative d’art contemporain, qui trônera au Centre d’histoire lors de notre prochaine exposition temporaire ! Toutes les activités des Journées Européennes de l’Archéologie sont gratuites et accessibles sur réservation. À vos truelles ! Les enfants s’initient aux techniques et aux méthodes de la fouille archéologique, sur un faux-site de la Grande Guerre. Dans la peau d’un archéologue, ils mettent au jour des objets liés à la Première Guerre mondiale, les relèvent, les identifient et retracent leur histoire. dernière mise à jour : 2022-05-31 par

