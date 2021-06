Le Pradet Musee de la mine de cap garonne Le Pradet, Var Atelier Fossiles faits maison Musee de la mine de cap garonne Le Pradet Catégories d’évènement: Le Pradet

Var

Atelier Fossiles faits maison Musee de la mine de cap garonne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Pradet. Atelier Fossiles faits maison

Musee de la mine de cap garonne, le samedi 3 juillet à 21:00

Un atelier pédagogique et instructif en relation avec la thématique fossiles du Musée de la Mine pour apprendre la fossilisation et repartir avec un moule de fossile. Malaxer, enfoncer, découper, melanger… autant de techniques qui vont te servir lors de cet atelier.

gratuit, places limitées.

Viens réaliser ta copie en plâtre d’un fossile, la technique dite du moulage pour « fossiliser » tout ce que tu veux. Musee de la mine de cap garonne 1000 chemin du Bau Rouge, Le Pradet, Var, Provence-Alpes-Côte d’azur Le Pradet Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Pradet, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Musee de la mine de cap garonne Adresse 1000 chemin du Bau Rouge, Le Pradet, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Le Pradet lieuville Musee de la mine de cap garonne Le Pradet