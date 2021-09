Maubeuge Pôle Henri Lafitte Maubeuge, Nord Atelier Fortif-Motif dans la cour du Pôle Culturel Henri Lafitte Pôle Henri Lafitte Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Artise en résidence à Idem+Arts, Carol Levy, sculpteur, est passioné d’architecture. Il propose ici une réflexion sur le rapport entre l’esthétique et la fonctionnalité en architecture militaire défensive. Lors de cet atelier : création de pochoir, peinture acrylique sur papier, traçage, découpage, géométrie, symétrie. A partir des formes des plans Vauban, créations géométriques et décoratives sur support papier. Ateliers proposés par l’association Idem+Arts.

Sur réservation et présentation d’un pass sanitaire valide

A partir des formes des plans Vauban, viens réaliser des créations géométriques et décoratives sur support papier ! Pôle Henri Lafitte 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge

