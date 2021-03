Bordeaux Holom Bordeaux, Gironde Atelier-Formation Devenir un être autonome : Dynamique et gestion des émotions Holom Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Holom, le mercredi 10 mars à 14:00

Au cours de l’atelier nous allons croiser la transmission d’informations en lien avec le thème et la résonance de cette information dans la réalité de chacun, saisir la logique des dynamiques qui nous animent afin de ne plus les subir. Vous pouvez suivre chaque atelier indépendamment les uns des autres, et si vous participez à plusieurs ateliers vous verrez les thèmes s’éclairer mutuellement quant à la démarche d’autonomisation de l’être humain. **Dynamique et gestion des émotions** Au cours de l’atelier nous reviendrons sur le rôle des émotions dans notre équilibre et notre santé, puis nous aborderons les moyens de les explorer, les exprimer et les harmoniser. Certaines techniques sont praticables en autonomie, d’autres nécessitent un accompagnement, nous en parlerons et ferons des exercices pratiques. Philosophe indépendante, depuis 2013 j’accompagne des personnes en souffrance existentielle tout en poursuivant mes travaux en philosophie. J’anime des ateliers-formation et reçois en consultation individuelle. Pour tous renseignements complémentaires et réservation merci de me contacter sur [[info@philodia.fr](mailto:info@philodia.fr)](mailto:info@philodia.fr) ou au 0673125386.

Participation sur inscription avant le 05/03/21. 40€

Atelier-formation de pratique philosophique interactive. Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

2021-03-10T14:00:00 2021-03-10T17:00:00

