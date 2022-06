Atelier forge métallerie Calvisson Calvisson, 4 juin 2022, CalvissonCalvisson.

Julien vous accueil dans son atelier de métallerie-ferronnerie afin de vous en faire découvrir ses secrets. Formé chez les compagnons du Devoir dès l’âge de 16 ans, il a eu la chance de pouvoir préparer un Brevet de Maitrise en Ferronnerie à l’école international de Muizon qu’il a obtenu en 2005 avant de passer 2 ans à St Etienne pour enseigner son métier en acceptant le poste de Maitre de Stage en CAP.Julien a su s’enrichir d’une expérience sur le tour de France avant de reprendre l’entreprise familiale en 2007.Installé maintenant sur Calvisson, l’entreprise s’est développé et reste toujours attachée à réaliser du travail de qualité.La forge fait encore partie du métier, il faut savoir l’utiliser aujourd’hui avec intelligence et délicatesse.Il est important de faire découvrir ce métier aux plus jeunes. Souvent inconnu il est pourtant l’un des plus ancien et le travail que l’on peut réaliser avec ce matériaux est présent partout autour de nous.Renseignements: Julien Charles Descriptif de l’atelier : 1er temps :-Historique du métier de serrurier-métallier-Rôle de l’acier et de la forge dans l’histoire des bâtisseurs-Evolution du métier.2ème temps :-Réalisation en atelier de différents assemblages simples en ferronnerie. (rivet, collier, vis, liens…)3ème temps :-Réalisation d’une petite pièce en atelier composée de forge et de petits assemblages. Prérequis : -Prévoir vêtements non flottant susceptible d’être abimés.-Chaussures ferméesTarif : 50 € (10€ pour les – de 18 ans) Durée : 4 heuresDates : Le samedi de 8h à 12hNombre minimum -maximum de participant : 2 à 4 personnesAge minimum: 14 ans Renseignements: Julien Charles Nom: Métalud’OcTéléphone : 04 66 80 16 16Email : contact@metaludoc.netAdresse : 316, Rue des Entrepreneurs ZAC du Vigné 30420 Calvisson

