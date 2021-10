Chantepie Ecole de musique et danse Chantepie Chantepie, Ille-et-Vilaine Atelier Fly Away autour du Chant Folk Américain Ecole de musique et danse Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

du vendredi 17 décembre au vendredi 21 janvier 2022

Fly Away est un projet musical autour de gospels, chants de marins et chants traditionnels américains. Craig et Denise Schaffer sont des chanteurs traditionnels, leur répertoire s’étend de la Géorgie à l’Irlande en passant par les Etats – Unis. Aujourd’hui les membres de Fly Away chantent soit à cappella soit en s’accompagnant au dulcimer (cithare des Etats-Unis), à la guitare, violon et à la percussion corporelle. [http://mzeshina.fr/chants_spectacle_autres-projets_fly.html](http://mzeshina.fr/chants_spectacle_autres-projets_fly.html) En partenariat avec Le Volume – Centre culturel de Vern-sur-Seiche

Réservé en priorité aux élèves du Suet

Autour de leur spectacle Fly Away, Craig et Denise Schaeffer viennent transmettre aux élèves du Suet des chants du répertroire folk américain

2021-12-17T19:00:00 2021-12-17T20:00:00;2022-01-07T19:00:00 2022-01-07T20:00:00;2022-01-14T19:00:00 2022-01-14T20:00:00;2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:00:00

