Cet évènement est passé Découverte de l’œuvre réalisée en résidence en collaboration avec Célie Favières Atelier Floriane Tourrilhes Boivre-la-Vallée Catégories d’Évènement: Boivre-la-Vallée

Vienne Découverte de l’œuvre réalisée en résidence en collaboration avec Célie Favières Atelier Floriane Tourrilhes Boivre-la-Vallée, 16 septembre 2023, Boivre-la-Vallée. Découverte de l’œuvre réalisée en résidence en collaboration avec Célie Favières 16 et 17 septembre Atelier Floriane Tourrilhes Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir le travail du verre en fusion à l’atelier de Floriane Tourrilhes, souffleuse de verre.

Des pièces soufflées seront réalisées sur les heures d’ouvertures.

Le matin, vous pourrez découvrir la (ou les) pièce(s) réalisée(s) en résidence en collaboration avec Célie Falières, artiste, et la Cité des Tanneurs. Atelier Floriane Tourrilhes 7 rue de l’église, 86470 Boivre-la-Vallée Boivre-la-Vallée 86470 Lavausseau Vienne Nouvelle-Aquitaine 0664159154 http://florianetourrilhes.com https://www.facebook.com/florianetourrilhes;https://www.instagram.com/florianetourrilhes/ Découvrez cet atelier de soufflage de verre. parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00 ©François Le Bourg Détails Catégories d’Évènement: Boivre-la-Vallée, Vienne Autres Lieu Atelier Floriane Tourrilhes Adresse 7 rue de l'église, 86470 Boivre-la-Vallée Ville Boivre-la-Vallée Departement Vienne Lieu Ville Atelier Floriane Tourrilhes Boivre-la-Vallée latitude longitude 46.559024;0.071821

