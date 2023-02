Portes ouvertes – Empreintes d’apesanteur // bijoux contemporains et objets d’intentions Atelier Floriane LEBLONG Orchies Catégories d’Évènement: Nord

Portes ouvertes – Empreintes d’apesanteur // bijoux contemporains et objets d’intentions Atelier Floriane LEBLONG, 1 avril 2023, Orchies. Portes ouvertes – Empreintes d’apesanteur // bijoux contemporains et objets d’intentions 1 et 2 avril Atelier Floriane LEBLONG Découverte de créations en résine, bois, cuivre et laiton. Atelier Floriane LEBLONG 11 rue Léon Rudent, Orchies Orchies 59310 Nord Hauts-de-France Lors de ce week-end des Métiers d’Arts, Floriane LEBLONG ouvre son espace de création pour vous présenter son savoir-faire et ses créations : bijoux auratiques et bienveillants en résine, cuivre et laiton, et objets d’intentions alchimisant le bois et la résine …

Vous pourrez également échanger sur son parcours autour d’une boisson chaude ou froide (selon la météo !), et découvrir les ateliers proposés tout au long de l’année pour réaliser vous-même votre création !

Une belle dose de découvertes et de partages prévus tout au long du week-end !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Jean-Charles Borrens

