Atelier : "Flore & Cuisine" Barèges

Hautes-Pyrénées

Atelier : "Flore & Cuisine" Office de tourisme BAREGES Barèges

2022-08-30 13:30:00 13:30:00 – 2022-10-25

Barèges Hautes-Pyrénées Sur inscription auprès de l’office de tourisme, la veille avant 17h. Partez faire une virée avec une naturopathe, sur la flore comestible de nos montagne avec, en suivant, une partie cuisine de la cueillette. Sur inscription auprès de l’office de tourisme, la veille avant 17h. Office de tourisme BAREGES Barèges

