Bas-Rhin Rountzenheim-Auenheim EUR Dans un cadre chaleureux : entre amis, famille, collègues… Venez passer un moment de détente et de création durant les cours d’art floral. En atelier par thème selon les saisons. Ateliers adultes et enfants pour : anniversaire enfants & adultes, comité d’entreprise… Enfant à partir de 6 ans (4 ans si accompagné). Tarif : 45€ pour le duo pour un atelier inter-générationnel. Atelier enfant : 12€ pour 1h. Atelier adulte: 40€ pour 2h. 2 personnes minimum par atelier, 6 personnes maximum. D’autres jours sont possibles sur simple demande. +33 6 68 77 36 85 Rountzenheim-Auenheim

