Atelier floral printanier Blaye, 17 mars 2022, Blaye.

Atelier floral printanier Blaye

2022-03-17 – 2022-03-17

Blaye Gironde Blaye

EUR 35 45 Pour fêter l’arrivée des beaux jours, Séverine Aupetit vous a concocté deux ateliers de saison.

En mars, la réalisation d’un décor floral sur le thème des fleurs à bulbes.

En avril, le thème sera autour de Pâques avec la création d’un oeuf fleuri revisité.

Comment ça se passe :

– Les fleurs et le matériel vous sont fournis.

– Le tarif est de 45,00€ pour 1h30 à 2h00 de créativité, détente et convivialité.

Si vous venez avec des ami(es) le tarif passera à 35,00 € par personne.

– Les lieux seront communiqué un petit peu plus tard, sachant que l’idée sera toujours de rester sur une ronde des côteaux afin de découvrir notre belle région!!

Sur inscription.

+33 5 57 42 05 45

Blaye

