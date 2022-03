ATELIER FLORAL – POUANCÉ Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée-d'Anjou

ATELIER FLORAL – POUANCÉ Ombrée d’Anjou, 11 mars 2022, Ombrée d'Anjou. ATELIER FLORAL – POUANCÉ Pouancé Bibliothèque Ombrée d’Anjou

2022-03-11 10:00:00 – 2022-03-11 12:00:00 Pouancé Bibliothèque

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Ateliers d’art floral animés par Josiane Jaunet.

Création individuelle de composition florale. Chaque participant repartira avec sa création. Sur réservation

A partir de 6 ans. Dans le cadre de la semaine de l’agriculture, atelier floral proposé à la bibliothèque de Pouancé, le 11 mars 2022 à 10h. Ateliers d’art floral animés par Josiane Jaunet.

Création individuelle de composition florale. Chaque participant repartira avec sa création. Sur réservation

A partir de 6 ans. Pouancé Bibliothèque Ombrée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou Autres Lieu Ombrée d'Anjou Adresse Pouancé Bibliothèque Ville Ombrée d'Anjou lieuville Pouancé Bibliothèque Ombrée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ombree-danjou/

ATELIER FLORAL – POUANCÉ Ombrée d’Anjou 2022-03-11 was last modified: by ATELIER FLORAL – POUANCÉ Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou 11 mars 2022 maine-et-loire Ombrée-d'Anjou

Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire