Cars Cars Cars, Gironde Atelier floral de Noël Cars Cars Catégories d’évènement: Cars

Gironde

Atelier floral de Noël Cars, 4 décembre 2021, Cars. Atelier floral de Noël Cars

2021-12-04 – 2021-12-04

Cars Gironde 35 EUR Pour cette fin d’année, Séverine vous emmène en balade sur les jolis côteaux de notre belle région !

Samedi 4 décembre à partir de 10h00 à 12h00, dans les chais du château Bel Air la Royère à Cars, à l’occasion de la journée porte ouverte du château avec bonus vin chaud.

Thème : couronne de noël à poser ou à suspendre.

Fleurs et matériel fournis. Pour cette fin d’année, Séverine vous emmène en balade sur les jolis côteaux de notre belle région !

Samedi 4 décembre à partir de 10h00 à 12h00, dans les chais du château Bel Air la Royère à Cars, à l’occasion de la journée porte ouverte du château avec bonus vin chaud.

Thème : couronne de noël à poser ou à suspendre.

Fleurs et matériel fournis. Pour cette fin d’année, Séverine vous emmène en balade sur les jolis côteaux de notre belle région !

Samedi 4 décembre à partir de 10h00 à 12h00, dans les chais du château Bel Air la Royère à Cars, à l’occasion de la journée porte ouverte du château avec bonus vin chaud.

Thème : couronne de noël à poser ou à suspendre.

Fleurs et matériel fournis. Cars

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Cars, Gironde Autres Lieu Cars Adresse Ville Cars lieuville Cars