Atelier floral de Noël Blaye

Blaye Gironde 45 EUR Pour cette fin d’année, Séverine vous emmène en balade sur les jolis côteaux de notre belle région !

Samedi 18 décembre à partir de 15h00 à 17h00, dans le très mystérieux château Borgeat de Lagrange à Blaye

Thème : Décor de table.

