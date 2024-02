Atelier floral Couronne ou mobile en fleurs séchées Dity Pont-l’Abbé, samedi 17 février 2024.

Choisissez votre réalisation (une couronne à accrocher au mur ou un mobile à suspendre au plafond) et venez la faire vous-même à votre goût, avec des fleurs (françaises et le plus souvent bretonnes) séchées ou stabilisées.

Les enfants réaliseront un modèle de taille moyenne et les adultes (ou duo parent-enfant) un grand modèle

Tout public à partir de 7 ans ou en duo parent-enfant de 6 ans ou +

Réservation obligatoire. Nombre de participants (ou duos) 3 mini .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17 17:00:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

