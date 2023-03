Atelier floral : couronne de fleurs séchées Salles Catégories d’Évènement: 33770

Salles

Atelier floral : couronne de fleurs séchées, 1 mars 2023, Salles . Atelier floral : couronne de fleurs séchées 5 Chemin de Sanguinet Salles 33770

2023-03-01 – 2023-03-01 Salles

33770 EUR 36 Venez passer une bonne après midi de détente et de création, dans les murs de la chambre d’hôtes « les volets violets » à Salles.

Couronne de fleurs séchées aux couleurs de votre choix.

Animation proposée par Muriel Daus, fleuriste. Venez passer une bonne après midi de détente et de création, dans les murs de la chambre d’hôtes « les volets violets » à Salles.

Couronne de fleurs séchées aux couleurs de votre choix.

Animation proposée par Muriel Daus, fleuriste. +33 6 67 24 19 76 Muriel Daus

Salles

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: 33770, Salles Autres Lieu Salles Adresse 5 Chemin de Sanguinet Salles 33770 Ville Salles Departement 33770 Lieu Ville Salles

Salles Salles 33770 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles /

Atelier floral : couronne de fleurs séchées 2023-03-01 was last modified: by Atelier floral : couronne de fleurs séchées Salles 1 mars 2023 33770 5 Chemin de Sanguinet Salles 33770 Salles

Salles 33770