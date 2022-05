Atelier floral chez Chrisflor’s Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord

Dordogne

Atelier floral chez Chrisflor’s Beaumontois en Périgord, 6 mai 2022, Beaumontois en Périgord. Atelier floral chez Chrisflor’s Beaumontois en Périgord

2022-05-06 – 2022-05-06

Beaumontois en Périgord Dordogne Beaumontois en Périgord EUR 30 30 Réservation avant le mardi 12h30.

Environ 1h de bonne humeur, de rire et de fleurs. 30 euros par personne dont 10 euros à la réservation. Réservation avant le mardi 12h30.

+33 5 24 10 40 28

Chrisflor's

Beaumontois en Périgord

