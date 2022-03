Atelier floral Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde

Seine-Maritime

Atelier floral Biville-la-Baignarde, 12 mars 2022, Biville-la-Baignarde. Atelier floral Biville-la-Baignarde

2022-03-12 14:00:00 – 2022-03-12 15:30:00

Biville-la-Baignarde Seine-Maritime Biville-la-Baignarde Venez développer votre créativité lors de nos cours d’art floral, nous vous fournissons les fleurs les accessoires et le contenant, vous créez votre composition et repartez avec votre chef d’œuvre le tout dans une ambiance conviviale Venez développer votre créativité lors de nos cours d’art floral, nous vous fournissons les fleurs les accessoires et le contenant, vous créez votre composition et repartez avec votre chef d’œuvre le tout dans une ambiance conviviale +33 7 88 16 63 51 Venez développer votre créativité lors de nos cours d’art floral, nous vous fournissons les fleurs les accessoires et le contenant, vous créez votre composition et repartez avec votre chef d’œuvre le tout dans une ambiance conviviale Biville-la-Baignarde

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde, Seine-Maritime Autres Lieu Biville-la-Baignarde Adresse Ville Biville-la-Baignarde lieuville Biville-la-Baignarde Departement Seine-Maritime

Atelier floral Biville-la-Baignarde 2022-03-12 was last modified: by Atelier floral Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde 12 mars 2022 Biville-la-Baignarde seine-maritime

Biville-la-Baignarde Seine-Maritime