Atelier floral avec Séverine Aupetit Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Atelier floral avec Séverine Aupetit Blaye, 7 mai 2022, Blaye. Atelier floral avec Séverine Aupetit Blaye

2022-05-07 – 2022-05-07

Blaye Gironde Blaye EUR 35 45 Sur le mois de Mai, Séverine vous propose une création florale avec la fleur fard de la saison: LA PIVOINE !

Anne-Sophie nous accueillera au Château Bellevue-Gazin avec sa vue panoramique sur Plassac et l’Estuaire.

– Samedi 07 Mai de 15h à 17h. Si le temps nous le permet, nous serons en extérieur. La Maison Forte de Boisset à Berson ouvrira ses portes exceptionnellement pour nous. Alexandra nous racontera les secrets de ce lieu chargé d’histoire.

– Jeudi 12 Mai de 10h à 17h. Irem fera découvrir “Le Jardin Secret” de sa Chambre d’Hôtes, elle porte bien son nom c’est à Gauriac

– Jeudi 09 Juin de 10h à 12h.

– Samedi 11 Juin de 15h à 17h. Comment ça se passe :

– Les fleurs et le matériel vous sont fournis.

– Le tarif est de 45,00€ pour 1h30 à 2h00 de créativité, détente et convivialité.

Si vous venez avec des ami(es) le tarif passera à 35,00 € par personne. Sur inscription. Sur le mois de Mai, Séverine vous propose une création florale avec la fleur fard de la saison: LA PIVOINE !

Anne-Sophie nous accueillera au Château Bellevue-Gazin avec sa vue panoramique sur Plassac et l’Estuaire.

– Samedi 07 Mai de 15h à 17h. Si le temps nous le permet, nous serons en extérieur. La Maison Forte de Boisset à Berson ouvrira ses portes exceptionnellement pour nous. Alexandra nous racontera les secrets de ce lieu chargé d’histoire.

– Jeudi 12 Mai de 10h à 17h. Irem fera découvrir “Le Jardin Secret” de sa Chambre d’Hôtes, elle porte bien son nom c’est à Gauriac

– Jeudi 09 Juin de 10h à 12h.

– Samedi 11 Juin de 15h à 17h. Comment ça se passe :

– Les fleurs et le matériel vous sont fournis.

– Le tarif est de 45,00€ pour 1h30 à 2h00 de créativité, détente et convivialité.

Si vous venez avec des ami(es) le tarif passera à 35,00 € par personne. Sur inscription. +33 5 57 42 05 45 Sur le mois de Mai, Séverine vous propose une création florale avec la fleur fard de la saison: LA PIVOINE !

Anne-Sophie nous accueillera au Château Bellevue-Gazin avec sa vue panoramique sur Plassac et l’Estuaire.

– Samedi 07 Mai de 15h à 17h. Si le temps nous le permet, nous serons en extérieur. La Maison Forte de Boisset à Berson ouvrira ses portes exceptionnellement pour nous. Alexandra nous racontera les secrets de ce lieu chargé d’histoire.

– Jeudi 12 Mai de 10h à 17h. Irem fera découvrir “Le Jardin Secret” de sa Chambre d’Hôtes, elle porte bien son nom c’est à Gauriac

– Jeudi 09 Juin de 10h à 12h.

– Samedi 11 Juin de 15h à 17h. Comment ça se passe :

– Les fleurs et le matériel vous sont fournis.

– Le tarif est de 45,00€ pour 1h30 à 2h00 de créativité, détente et convivialité.

Si vous venez avec des ami(es) le tarif passera à 35,00 € par personne. Sur inscription. Pixabay

Blaye

dernière mise à jour : 2022-04-24 par OT Blaye

Détails Catégories d’évènement: Blaye, Gironde Autres Lieu Blaye Adresse Ville Blaye lieuville Blaye Departement Gironde

Blaye Blaye Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaye/

Atelier floral avec Séverine Aupetit Blaye 2022-05-07 was last modified: by Atelier floral avec Séverine Aupetit Blaye Blaye 7 mai 2022 Blaye Gironde

Blaye Gironde