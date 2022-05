Atelier floral au Cloître Saint-André-le-Bas Cloitre Saint-André-le-Bas Vienne Catégories d’évènement: Isère

Une journée pour découvrir le Cloître, son jardin et l’exposition Divin ! Baladez-vous dans le jardin mis en beauté par les Services Verts de la ville, entre votre atelier pour créer une couronne florale et votre visite guidée de l’exposition.

Atelier et visite guidée sur inscription

Un atelier floral pour créer sa couronne de fleurs dans l’environnement fleuri du Cloître Saint-André-le-Bas Cloitre Saint-André-le-Bas Place du jeu de Paume, 38200 Vienne Vienne Isère

