Cérons Cérons 33720, Cérons Atelier Floral au château Cérons Cérons Cérons Catégories d’évènement: 33720

Cérons

Atelier Floral au château Cérons Cérons, 16 octobre 2021, Cérons. Atelier Floral au château Cérons 2021-10-16 10:00:00 – 2021-10-17 18:00:00

Cérons 33720 Cérons Pendant la journée des Portes Ouvertes des Graves, un atelier floral sera animé par Alix de Roquefeuil autour des fleurs des vignes. Pendant la journée des Portes Ouvertes des Graves, un atelier floral sera animé par Alix de Roquefeuil autour des fleurs des vignes. +33 5 56 27 01 13 Pendant la journée des Portes Ouvertes des Graves, un atelier floral sera animé par Alix de Roquefeuil autour des fleurs des vignes. Château de Cérons dernière mise à jour : 2021-08-13 par

Détails Catégories d’évènement: 33720, Cérons Autres Lieu Cérons Adresse Ville Cérons lieuville 44.6351#-0.3335