Atelier Floral

2022-10-14 14:30:00 – 2022-10-14 16:00:00 EUR 20 20 Atelier Floral avec Nathalie au Bar Associatif « Le Petit Bonheur ».

– Composition haute style « Ikebana ».

– Inscription préférable (Places limitées).

– 20€ et vous repartez avec votre création.

– Inscription au 06.06.44.20.60 Atelier Floral au Bar Associatif Le Petit Bonheur dernière mise à jour : 2022-10-11 par

