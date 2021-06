Paris Cinéma Les 3 Luxembourg Paris Atelier Flip-book Cinéma Les 3 Luxembourg Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Flip-book Cinéma Les 3 Luxembourg, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 15h à 17h

payant

Venez créer votre propre Flip-book inspiré du film Le Château des Singes ! Le château des singes + atelier pour créer ton flip-book

Le Film DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE France, Grande-Bretagne et Allemagne 1999 – 1h20 animation couleur à partir de 6 ans Kom est un jeune Woonkos, tribu de singes qui vit sur la canopée et dont la hantise est de tomber dans le monde d’en bas, qu’elle croit peuplé de monstres maléfiques. Kom refuse de croire ces vieilles légendes et se retrouve projeté dans ce fameux monde, celui des Laankos, et dans l’univers du château des singes. L’atelier Encadrés par les équipes de Popcorn et Cin’épi, les participants vont découvrir la technique d’un des ancêtres du cinéma en réalisant leur propre flip-book, inspiré du film Le Château des singes de Jean-François Laguionie ! Durée de l’atelier : 30 min L’atelier peut accueillir 15 participants. Merci de réserver vos places en amont : resa@cip-paris.fr Spectacles -> Jeune public Cinéma Les 3 Luxembourg 67 rue Monsieur le Prince Paris 75006

