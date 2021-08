Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Landes, Saint-Julien-en-Born Atelier fleurs séchées Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Saint-Julien-en-Born

Atelier fleurs séchées Saint-Julien-en-Born, 13 août 2021, Saint-Julien-en-Born. Atelier fleurs séchées 2021-08-13 14:00:00 – 2021-08-13 15:30:00 La Grange de la Smalah 47 route des lacs

Saint-Julien-en-Born Landes Jag fleurs, créatrice passionnée qui travaille les fleurs séchées vous propose un atelier Flower Power sur le thème bohème, chic et poétique. Pendant cet atelier vous pourrez réaliser : Une couronne de fleurs séchées (décoration murale) OU une hairband summertime en fleurs séchées (couronne de tête)

Matériel et fleurs séchées fournies. Prix : 35€ (+6€ adhésion à La Smalah)

Pour adultes et enfants à partir de 12 ans ou accompagnés.

Informations et inscriptions (obligatoire) au : 06 78 49 19 06. la smalah dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Julien-en-Born Autres Lieu Saint-Julien-en-Born Adresse La Grange de la Smalah 47 route des lacs Ville Saint-Julien-en-Born lieuville 44.06222#-1.22638