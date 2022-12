ATELIER FLEURS FRAICHES AVEC MADEMOISELLE EUCALYPTUS Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

ATELIER FLEURS FRAICHES AVEC MADEMOISELLE EUCALYPTUS 10 Rue d'Anjou LA CHAPELLE ROUSSELIN Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

2022-12-21

LA CHAPELLE ROUSSELIN 10 Rue d’Anjou

Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire EUR 35 35 Accompagné par Cindy, fleuriste, vous allez pouvoir créer votre propre décoration avec des fleurs fraîches pour les fêtes de fin d’année. 2 possibilités :

– le 1er décembre : création d’une couronne de l’Avent

– le 21 décembre : confection d’un centre de table nature

– le 29 décembre : confection d’un centre de table pour votre nouvel An Les fleurs et le matériel sont fournis. Réservation obligatoire Pour bien préparer les fêtes de fin d’année et votre décoration, profitez d’un atelier fleurs fraîches. +33 7 57 57 82 77 LA CHAPELLE ROUSSELIN 10 Rue d’Anjou Chemillé-en-Anjou

