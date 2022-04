ATELIER FLEURS DE BACH: LA TRISTESSE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic Loire-Atlantique Béatrice Amouriaux, conseillère agréée Bach Foundation depuis 2004, vous propose divers ateliers “Fleurs de Bach”. “la personnalité sans conflit est immunisée contre la maladie” E.Bach. Vous repartirez avec votre flacon et les fleurs que vous aurez choisies. Un atelier de 7 heures pour découvrir, expérimenter et partager les principes fondamentaux des elixirs floraux du Dr Bach. Des élixirs pour rééquilibrer ses émotions ! Cet atelier est consacré à la tritesse; énergie du poumon. b.amouriaux@free.fr +33 6 98 36 07 09 Béatrice Amouriaux, conseillère agréée Bach Foundation depuis 2004, vous propose divers ateliers “Fleurs de Bach”. “la personnalité sans conflit est immunisée contre la maladie” E.Bach. Vous repartirez avec votre flacon et les fleurs que vous aurez choisies. Pornic

