Béatrice Amouriaux, conseillère agréée Bach Foundation depuis 2004, vous propose divers ateliers « Fleurs de Bach ». « la personnalité sans conflit est immunisée contre la maladie » E.Bach. Vous repartirez avec votre flacon et les fleurs que vous aurez choisies. Un atelier de 7 heures pour découvrir, expérimenter et partager les principes fondamentaux des elixirs floraux du Dr Bach. Des élixirs pour rééquilibrer ses émotions ! Cet atelier est consacré à la tritesse; énergie du poumon. b.amouriaux@free.fr +33 6 98 36 07 09

