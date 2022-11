Atelier Fleurs de Bach : bien grandir

Atelier Fleurs de Bach : bien grandir, 21 novembre 2022, . Atelier Fleurs de Bach : bien grandir



2022-11-21 15:30:00 15:30:00 – 2022-11-21 17:00:00 17:00:00 Méthode naturelle, douce, sans effets secondaires ou d’accoutumance, les fleurs de Bach peuvent les accompagner pour faire face à ces nouveaux paramètres, apaiser des émotions de tristesse, de peur, doute, angoisse, agressivité ou certains « états d’esprit » : étourderie, timidité… Fatigue hivernale, contexte pesant et morose, perte des repères rassurants alors même qu’ils sont en plein apprentissage de la vie, les enfants doivent affronter de nombreux défis.

Méthode naturelle, douce, sans effets secondaires ou d’accoutumance, les fleurs de Bach peuvent les accompagner pour faire face à ces nouveaux paramètres, apaiser des émotions de tristesse, de peur, doute, angoisse, agressivité ou certains « états d’esprit » : étourderie, timidité…

Fatigue hivernale, contexte pesant et morose, perte des repères rassurants alors même qu’ils sont en plein apprentissage de la vie, les enfants doivent affronter de nombreux défis. dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville