Aisne 35 35 Blanche Tulipes vous propose un atelier créatif de peinture, Fleurs à l’aquarelle, le vendredi 20 janvier de 17h à 18h30 chez L’atelier des fleurs (rue d’Isle) à Saint-Quentin.

Tarif : 35€ (matériel fourni).

Ouvert aux débutants et niveau intermédiaire.

amelie@blanchestulipes.com +33 6 71 15 10 81

