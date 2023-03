Atelier fleur d’orage : poesie, chant et guitare Atelier Toros Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Atelier fleur d’orage : poesie, chant et guitare Atelier Toros, 12 mars 2023, Romans-sur-Isère . Atelier fleur d’orage : poesie, chant et guitare 16, avenue Jean Moulin Atelier Toros Romans-sur-Isère Drôme Atelier Toros 16, avenue Jean Moulin

2023-03-12 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-12

Atelier Toros 16, avenue Jean Moulin

Romans-sur-Isère

Drôme Dans le cadre de la 25eme édition du printemps des poètes, l’atelier accueillera le dimanche 12 mars à 15h un magnifique trio. r.toros@wanadoo.fr +33 4 75 02 11 10 Atelier Toros 16, avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme Atelier Toros 16, avenue Jean Moulin Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville Atelier Toros 16, avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Atelier fleur d’orage : poesie, chant et guitare Atelier Toros 2023-03-12 was last modified: by Atelier fleur d’orage : poesie, chant et guitare Atelier Toros Romans-sur-Isère 12 mars 2023 16 Atelier Toros Romans-sur-Isère avenue Jean Moulin Atelier Toros Romans-sur-Isère Drôme Drôme

Romans-sur-Isère Drôme