Atelier Flèche du temps

EUR Cécile & Bruno BANK DE LOOF, professeurs de danse et de Qi Gong, et tous deux par ailleurs thérapeutes depuis de nombreuses années, proposent un nouvel atelier en 2022, intitulé « Flèche du temps », réservé aux séniors et à ceux qui les accompagnent.

« Toute sortie est une entrée pour ailleurs » dit le proverbe…

L’observation des lois de la Nature (à notre échelle, comme à celle de l’infiniment grand ou de l’infiniment petit) ne cesse de nous le confirmer. Si cette dynamique évolutive est aisément admise – et communément encouragée – lors du passage de l’enfance à l’adolescence ou de l’adolescence à l’âge adulte, d’aucuns semblent croire qu’elle n’est plus d’actualité passée la cinquantaine…Pourquoi en serait-il ainsi ?

Pourquoi les inévitables mutations qui jalonnent la seconde partie de notre vie ne pourraient-elles pas, elles aussi, être envisagées comme des augmentations ?

Comment sommes-nous devenus, à notre insu et collectivement, prisonniers du culte du jeunisme ambiant ?

Nos à priori sur la vieillesse ne sont-elles pas la conséquence d’une vision exclusivement matérialiste / intellectuelle de l’existence et de la société ?

En serait-il de même si nous nous appliquions à « réenchanter le monde » comme nous invitent à le faire les sages de tout temps et de tous horizons ?

Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre, et le type d’hypothèses que nous émettrons, ensemble, lors de ces ateliers…Dans la bienveillance et la confiance de l’énergie de groupe, partages d’informations théoriques, de connaissances pratiques et d’expérience personnelles nous permettront, progressivement, de mettre en perspective et de réhabiliter, voire de réanoblir nombre de transformations inhérentes à l’âge de la « retraite »…

Modalités pratiques :

Atelier conduit par Bruno, un samedi/mois, à 14h .

Inscription au trimestre (Réservation et confirmation de votre place par mail).

