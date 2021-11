Lille Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille, Nord Atelier-flash dirigé par Guilhem Roubichou Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

Atelier dirigé par l’artiste Guilhem Roubichou dans le cadre de sa résidence artistique au CAPV du 10 novembre au 10 décembre 2021 et du 10 au 20 janvier 2022. La résidence de création et de recherche Archipel coordonnée en région par le Frac Grand Large de Dunkerque et soutenue par la Drac Hauts-de-France. —PROGRAMME Guilhem Roubichou propose de travailler un format permettant d’aborder les notions de corrosion et de gravure sur plaque de métal. La première séance sera consacrée aux expérimentations sur plaque de métal : test de corrosion et gravures de motifs notamment. La seconde séance verra la réalisation d’un format personnel sur plaque métallique sur laquelle vous pourrez intégrer votre ou vos pratiques : collage, sérigraphie, gravure, peinture. — > **MATÉRIEL à apporter** 2 plaques de métal de votre choix (exemple chez Brico dépôt : tôle acier brut lisse 500×250mm, 0,5 mm, 6 euros 50) des tissus ou vêtements usagés (napperons, pulls en laine à cote, tissus ajourés ou gauffrés présentant des reliefs une paire de lunette de protection une paire de gants en plastique type gants de vaisselle un masque de protection type FFP2 des pinceaux et votre trousseau habituel

Sur inscription

