Atelier Fitness & Pilates Château Léognan Léognan, samedi 6 avril 2024.

Atelier Fitness & Pilates Immergez-vous dans une bulle de confort et de vitalité au Château lors d’un cours collectif de Fitness et Pilates. Samedi 6 avril, 11h00 Château Léognan Tarif : 20 € par personne. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Rendez-vous au Château de Léognan

Immergez-vous dans une bulle de confort et de vitalité au Château lors d’un cours collectif de Fitness et Pilates. La spécialiste Brigitte Cousillan sera à vos côtés pour vous aider à maintenir votre forme, faire voyager votre esprit et libérer vos tensions.

Venez donc découvrir les bienfaits du Pilates pour y trouver une sérénité profonde et raffermir votre force mentale et corporelle.

Château Léognan 88 Chemin du Barp, 33850 Léognan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine

