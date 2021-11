Bagnolet Hyper Bagnolet, Seine-Saint-Denis Atelier finitions et peinture du mobilier de la Dalle Hyper Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Un atelier pour ajouter les dernières touches au mobilier de la Dalle des Malassis. Peinture et finitions des assises et de la cabane sur quelques après-midi. A l’issu de ces ateliers le mobilier sera officillement fini et exploitable par les jeunes et les habitants.

Entrée libre

2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T17:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T17:00:00

