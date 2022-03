Atelier «fini le jetable, place au durable !» La Buisse La Buisse Catégories d’évènement: Isère

Atelier «fini le jetable, place au durable !» La Buisse, 16 mars 2022, La Buisse. Atelier «fini le jetable, place au durable !» Site Ecologique RD1075 La Buisse

2022-03-16 17:30:00 – 2022-03-16 19:00:00 Site Ecologique RD1075

La Buisse Isère Au cours de cet atelier, vous explorerez les enjeux de l’utilisation généralisée des produits jetables et découvrirez des alternatives durables que vous pourrez reproduire selon vos envies à la maison. zerodechet@paysvoironnais.com +33 4 76 93 17 71 http://www.paysvoironnais.com/ Site Ecologique RD1075 La Buisse

