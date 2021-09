Atelier Fine Bordeaux Croignon, 14 octobre 2021, Croignon.

Atelier Fine Bordeaux 2021-10-14 – 2021-09-17 Château Lartigue Cèdres 516 route Brune

Croignon Gironde

EUR 89 Au cours d’un atelier pédagogique de 2 heures environ, nous vous proposons de créer vous-même une bouteille de Fine Bordeaux correspondant à votre goût.

A partir d’alcool issus de plusieurs barriques et de divers lots de distillation, à différents degrés de vieillissement, vous faites votre sélection.

On regarde, puis l’on sent. On essaye d’avoir des sensations et de les définir. On échange, on commente, chacun se fait une opinion plus précise. Ensemble, on met des mots sur des sensations.

Vous dégustez votre assemblage et corrigez si besoin, autant de fois qu’il faudra pour que votre bouteille corresponde à vos attentes.

On produit ensemble votre bouteille et on l’étiquette à votre nom et vous repartez avec un flacon de Fine Bordeaux de 70 cl exactement réalisée suivant vos goûts.

Vous êtes devenu Maître de Chai !

ATELIER FINE BORDEAUX

dernière mise à jour : 2021-09-20 par