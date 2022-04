Atelier financement : comment mener à bien votre projet ? Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier financement : comment mener à bien votre projet ? Hôtel de Bordeaux Métropole, 14 avril 2022, Bordeaux. Atelier financement : comment mener à bien votre projet ?

Hôtel de Bordeaux Métropole, le jeudi 14 avril à 14:00

Trouver les financements pour son projet de création ou de reprise d’entreprise est un élément central et peut s’avérer complexe. Grâce à cet atelier nous vous présentons les points clefs du financement pour réussir à convaincre les financeurs de vous suivre dans votre aventure entrepreneuriale : construire un plan de financement cohérent, articuler les différentes ressources (prêt bancaire, aides), minimiser les risques pour vous et l’entreprise, etc.

Gratuit sur inscription

Trouver les financements pour son projet de création ou de reprise d’entreprise est complexe. Lors cet atelier nous abordons les points clefs du financement pour réussir à convaincre les financeurs. Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel de Bordeaux Métropole Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Departement Gironde

Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier financement : comment mener à bien votre projet ? Hôtel de Bordeaux Métropole 2022-04-14 was last modified: by Atelier financement : comment mener à bien votre projet ? Hôtel de Bordeaux Métropole Hôtel de Bordeaux Métropole 14 avril 2022 bordeaux Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux

Bordeaux Gironde