Atelier Fimo : Harry Potter est de retour ! Vaugneray Vaugneray Catégories d’évènement: Rhône

Vaugneray

Atelier Fimo : Harry Potter est de retour ! Vaugneray, 11 juillet 2022, Vaugneray. Atelier Fimo : Harry Potter est de retour !

12 rue du Babillon L’Atelier d’Anaïs Vaugneray Rhône L’Atelier d’Anaïs 12 rue du Babillon

2022-07-11 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-11 16:30:00 16:30:00

L’Atelier d’Anaïs 12 rue du Babillon

Vaugneray

Rhône Vaugneray EUR 20 20 Apprenez à réaliser un porte clef représentant l’un des plus célèbres sorciers. Matériel fourni. Réservation obligatoire info@latelierdanais.art +33 6 13 66 51 49 http://www.latelierdanais.art/ L’Atelier d’Anaïs 12 rue du Babillon Vaugneray

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Vaugneray Autres Lieu Vaugneray Adresse Vaugneray Rhône L'Atelier d'Anaïs 12 rue du Babillon Ville Vaugneray lieuville L'Atelier d'Anaïs 12 rue du Babillon Vaugneray Departement Rhône

Vaugneray Vaugneray Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaugneray/

Atelier Fimo : Harry Potter est de retour ! Vaugneray 2022-07-11 was last modified: by Atelier Fimo : Harry Potter est de retour ! Vaugneray Vaugneray 11 juillet 2022 12 rue du Babillon L'Atelier d'Anaïs Vaugneray Rhône

Vaugneray Rhône