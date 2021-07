Vaugneray Vaugneray Rhône, Vaugneray Atelier Fimo : Déco « bienvenue » Vaugneray Vaugneray Catégories d’évènement: Rhône

Vaugneray

Atelier Fimo : Déco « bienvenue » Vaugneray, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Vaugneray. Atelier Fimo : Déco « bienvenue » 2021-07-09 – 2021-07-09 Lieu exact communiqué lors de l’inscription 12 rue du Babillon

Vaugneray Rhône EUR 22 22 L’Atelier d’Anaïs vous propose un atelier Fimo : Déco « bienvenue ».

Matériel fourni. dernière mise à jour : 2021-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Vaugneray Étiquettes évènement : Autres Lieu Vaugneray Adresse Lieu exact communiqué lors de l'inscription 12 rue du Babillon Ville Vaugneray