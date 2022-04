Atelier Film d’Animation

Atelier Film d’Animation, 15 septembre 2021, . Atelier Film d’Animation

2021-09-15 17:00:00 – 2021-02-23 18:00:00 Atelier théorique et pratique avec réalisation d’un ultra-court animé 5 € / séance

Tous niveaux

Limité à 10 personnes par séance

Programme complet, infos et inscriptions

Tel : Léocadie au 06 26 28 18 37 | Email : ​ leocadie.collette@gmail.com L’ATELIER EN BREF

Qu’est ce que l’animation ? Comment est fabriqué un dessin animé ? Comment fait-on bouger les personnages dans nos cartoons préférés ?

Pour cet atelier hebdomadaire, je vous propose de vous faire découvrir le monde de l’animation “image par image”.

Nous aborderons les notions de base à travers des projections diverses, des manipulations concrètes ou encore des ateliers de mise en pratique.

Et comme pour beaucoup la clé est dans la pratique, quoi de mieux qu’une mise en situation ?

Au fil des séances cet atelier se transformera en studio de création pour la réalisation d’un ultra-court animé qui servira de support aux techniques abordées durant l’année.

– LES NOTIONS DE BASE DE L’ANIMATION IMAGE PAR IMAGE –

– DES PROJECTIONS –

– DE LA MISE EN PRATIQUE –

– LA RÉALISATION D’UN ULTRA COURT ANIMÉ -LES OBJECTIFS DE L’ATELIER Découvrir l’animation, son histoire, ses multiples formes et techniques.

Appréhender les principes de base de l’animation image par image.

Aborder les étapes clés de conception d’un film d’animation.

Concevoir un film d’animation de A à Z. LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Un peu de matériel sera disponible en secours mais il reviendra aux participant.es d’apporter

le petit matériel consommable de base (papier, crayons, feutres, crayons de couleur, pâte à

le petit matériel consommable de base (papier, crayons, feutres, crayons de couleur, pâte à

modeler, paires de ciseaux, bâtons de colle…)

