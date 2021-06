Atelier Filliozat « Stop aux crises! » Holom, 26 septembre 2021-26 septembre 2021, Bordeaux.

Atelier Filliozat « Stop aux crises! »

Holom, le dimanche 26 septembre à 10:00

**Vous rêvez d’une vie de famille plus sereine ?** Au sein d’un groupe de 6 à 8 parents, vous allez étudier ce qui vous pose problème à la maison à la lumière des neurosciences (informations scientifiques) et de la Méthode Filliozat. Dans cet atelier, vous allez découvrir ce qui se passe dans la tête, le corps et le coeur de votre enfant. **Il s’adresse aux parents et grands-parents qui souhaitent améliorer la relation adulte-enfant.** Il est destiné à tous les âges! – Vous allez découvrir les dernières **découvertes en neurosciences** sur le développement du cerveau de l’enfant – Vous allez apprendre une **méthode de communication** pour améliorer vos relation adulte-enfant – Vous allez **différencier** les consignes efficaces et celles qui bloquent. – Vous allez **réfléchir** aux comportements difficiles de vos enfants et trouver le besoin sous jacent – Vous allez apprendre à **connaitre son système sensoriel** – Vous allez apprendre à **réguler votre stress et celui de votre enfant** à l’aide d’outils efficaces Atelier en petit groupe, livret de formation inclus Tarifs: 120 euros par personne 180 euros pour les couples Une journée: le 26 Septembre 2021 Horaires: 10h-18h Pauses: Matin / Midi (1h)/après-midi (café, thé offert, pause déjeuner possible sur place). A prévoir: stylo, tenue confortable, faire garder ses enfants, gourde Programme de la journée: Rencontres, informations, partages, jeux de rôles, outils, déculpabilisation, un livret à conserver! Animatrice: [**Charlène Cheyrou**](https://www.holom.fr/praticiens/458-coach-et-consultante-en-education-bordeaux-charlene-cheyrou), Coach et Consultante en Education [Certifiée par l’école fondée par Isabelle Filliozat](https://www.filliozat.net), Animatrice d’ateliers et de formations Filliozat 06 27 44 61 59 [[charlenecheyrou@gmail.com](mailto:charlenecheyrou@gmail.com)](mailto:charlenecheyrou@gmail.com)

sur inscription

Votre enfant fait des crises? Vous ne savez plus quoi faire? Vous avez tout essayé? Cet atelier est fait pour vous! Devenez le parent que vous rêvez d’être!

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T18:00:00