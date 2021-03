Saint-Yrieix-la-Perche Lycée Jean-Baptiste-Darnet Saint-Yrieix-la-Perche Atelier Fil’air : quand un vent de poésie souffle du Cambodge vers la France, et vice versa. Ou l’art de tisser des liens entre les cultures Lycée Jean-Baptiste-Darnet Saint-Yrieix-la-Perche Catégorie d’évènement: Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier Fil’air : quand un vent de poésie souffle du Cambodge vers la France, et vice versa. Ou l’art de tisser des liens entre les cultures Lycée Jean-Baptiste-Darnet, 16 mars 2021-16 mars 2021, Saint-Yrieix-la-Perche. Atelier Fil’air : quand un vent de poésie souffle du Cambodge vers la France, et vice versa. Ou l’art de tisser des liens entre les cultures

Lycée Jean-Baptiste-Darnet, le mardi 16 mars à 08:00

Il s’agit de faire participer ces lycéens haut-viennois à la 3e édition des « pique-niques poétiques » organisée par l’Institut français du Cambodge, un événement festif dématérialisé invitant tous les francophones du Cambodge à revendiquer leur francophonie sur les réseaux sociaux en écrivant des petits poèmes de type haïku pour les partager en ligne sur leur profil Facebook avec le hashtag #francophoniekh2021. Là-bas, plusieurs établissements scolaires participent également à cette manifestation. Ainsi, mardi 16 mars, lors d’un atelier d’une matinée mêlant écriture et arts plastiques, les élèves du lycée Jean-Baptiste-Darnet inventeront collectivement des haïkus nés du dialogue entre différentes oeuvres d’art contemporain françaises et cambodgiennes (dont l’image ci-contre) portant sur le thème « nappes-nattes ». Puis ils mettront en scène leurs haïkus dans des créations plastiques individuelles et éphémères réalisées à partir de morceaux de toiles cirées, de bâches, d’objets de récupération… Chacune des créations sera prise en photo afin d’être ensuite publiée sur Facebook avec le hashtag #francophoniekh2021. Cette publication sera programmée le vendredi 19 mars entre 17h et 20h, heure française, soit entre 11h et 14h, heure cambodgienne, au moment même des « pique-niques poétiques » ! Pourquoi le thème « nappes-nattes » ? Car c’est celui de la 3e Triennale art nOmad 2021, une triennale d’art contemporain itinérante sous la forme d’une performance, qui aura lieu en octobre 2021 d’Arnac-la-Poste (siège d’art nOmad) à Marseille. Ce thème a été choisi par Valentin Rodriguez, commissaire d’exposition invité de cette 3e Triennale… par ailleurs attaché culturel et directeur d’institut français du Cambodge. Pour en savoir + sur art nOmad rendez-vous sur : [[http://artnomadaufildesjours.blogspot.com/p/art-nomad-cest-quoi.html](http://artnomadaufildesjours.blogspot.com/p/art-nomad-cest-quoi.html)](http://artnomadaufildesjours.blogspot.com/p/art-nomad-cest-quoi.html) et [[https://www.facebook.com/artnomad87/](https://www.facebook.com/artnomad87/)](https://www.facebook.com/artnomad87/) Pour en savoir + sur la Triennale art nOmad rendez-vous sur : [[https://triennaleartnomad.wordpress.com/](https://triennaleartnomad.wordpress.com/)](https://triennaleartnomad.wordpress.com/) et [[https://www.facebook.com/triennaleartnomad/](https://www.facebook.com/triennaleartnomad/)](https://www.facebook.com/triennaleartnomad/) Pour en savoir + sur l’Institut français du Cambodge, rendez-vous sur : [https://institutfrancais-cambodge.com/](https://institutfrancais-cambodge.com/) et [[https://www.facebook.com/institutfrancais.ducambodge/](https://www.facebook.com/institutfrancais.ducambodge/)](https://www.facebook.com/institutfrancais.ducambodge/)

Réservé aux élèves du lycée Jean-Baptiste-Darnet de Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier d’écriture et d’arts plastiques conçu et animé par art nOmad – dispositif d’art contemporain sans murs – pour les élèves en CAP du lycée Jean-Baptiste-Darnet de Saint-Yrieix-La-Perche (87) Lycée Jean-Baptiste-Darnet 28 Avenue de Périgueux, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T08:00:00 2021-03-16T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Yrieix-la-Perche Autres Lieu Lycée Jean-Baptiste-Darnet Adresse 28 Avenue de Périgueux, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Ville Saint-Yrieix-la-Perche