Stage de modelage Atelier figures d’argile Prudhomat, 4 décembre 2023, Prudhomat.

Prudhomat,Lot

Pour permettre à chacun de réaliser un personnage ou un animal après une initiation aux trois techniques : colombin, plaque, masse.

Matériel et cuisson compris dans le prix.

Repas partagé.

Pour adulte..

2024-02-10 09:30:00 fin : 2024-02-11 18:00:00. 160 EUR.

Atelier figures d’argile Rue du Château Bonneviole

Prudhomat 46130 Lot Occitanie



To enable everyone to create a character or an animal after an introduction to the three techniques: colombin, plaque, masse.

Materials and firing included in the price.

Shared meal.

For adults.

Todo el mundo puede hacer un personaje o un animal después de una introducción a las tres técnicas: colombina, placa, masse.

Materiales y cocción incluidos en el precio.

Comida compartida.

Para adultos.

Damit jeder eine Figur oder ein Tier nach einer Einführung in die drei Techniken: Colombin, Platte, Masse, herstellen kann.

Material und Kochen im Preis inbegriffen.

Gemeinsame Mahlzeit.

Für Erwachsene.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Vallée de la Dordogne