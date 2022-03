Atelier Fibres et Plantes Papetières Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Catégories d’évènement: Loiret

Pithiviers-le-Vieil Loiret Pithiviers-le-Vieil Avec l’Atelier-Musée de l’Imprimerie (AMI)

Quels sont les matériaux qui œuvrent à la fabrication artisanale du papier ? Cet atelier vous permettra d’expérimenter les textures des fibres et des pâtes obtenues, découvrir les plantes papetières, leurs géographies et leurs usages : lin, fibres asiatiques… animation@roseraiedemorailles.com +33 2 38 30 23 87 http://lesjardinsdelavoieromaine.com/la-roseraie-de-morailles/ Avec l’Atelier-Musée de l’Imprimerie (AMI)

Quels sont les matériaux qui œuvrent à la fabrication artisanale du papier ? Cet atelier vous permettra d'expérimenter les textures des fibres et des pâtes obtenues, découvrir les plantes papetières, leurs géographies et leurs usages : lin, fibres asiatiques…

